التحفظ على 6 أطنان دجاج مستورد بدون فواتير فى الشرقية

18 حجم الخط

شنت مدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية اليوم الأحد، حملة برئاسة يُسري راشد رئيس المدينة، حيث تم ضبط سيارة جامبو ثلاجة تقف على أحد الطرق الجانبية معطلة، وبسؤال قائدها أفاد بأنها محملة بكميات من كراتين الدجاج المستورد، وبتفتيشها تبين عدم وجود أي فواتير أو مستندات تدل على مصدر البضاعة.

دجاج برازيلى مستورد بدون فواتير

وبالفحص تبين أن الحمولة عبارة عن ٦٠٠ كرتونة بكل كرتونة ١٠ دجاجات برازيلي وزن الواحدة ١.١ كجم تقريبًا، بإجمالي كمية ٦٦٠٠ كجم دجاج برازيلي مستورد بدون فواتير.

تحرير محضر ضد قائد السيارة

تم التحفظ على الكمية داخل ثلاجة لحفظ المضبوطات بناحية أبو كبير على سبيل الأمانة، لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.