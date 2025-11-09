الأحد 09 نوفمبر 2025
التحفظ على 6 أطنان دجاج مستورد بدون فواتير فى الشرقية

شنت مدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية اليوم الأحد، حملة برئاسة يُسري راشد رئيس المدينة، حيث تم ضبط سيارة جامبو ثلاجة تقف على أحد الطرق الجانبية  معطلة، وبسؤال قائدها أفاد بأنها محملة بكميات من كراتين الدجاج المستورد، وبتفتيشها تبين عدم وجود أي فواتير أو مستندات تدل على مصدر البضاعة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

دجاج برازيلى مستورد بدون فواتير 

وبالفحص تبين أن الحمولة عبارة عن ٦٠٠ كرتونة بكل كرتونة ١٠ دجاجات برازيلي وزن الواحدة ١.١ كجم تقريبًا، بإجمالي كمية ٦٦٠٠ كجم دجاج برازيلي مستورد بدون فواتير.

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

تحرير محضر ضد قائد السيارة 

تم التحفظ على الكمية داخل ثلاجة لحفظ المضبوطات بناحية أبو كبير على سبيل الأمانة، لحين صدور قرار النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية