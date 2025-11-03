وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يلتقيان أبطال رفع الأثقال لمناقشة برامج إعدادهم وسبل دعمهم

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لقاءً مع لاعبي ولاعبات رفع الأثقال والأجهزة الفنية، بحضور محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لمناقشة آليات رعاية ودعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للبطولات القارية والعالمية.

تناول اللقاء سبل تعزيز برامج الرعاية الطبية وعقود الدعم والرعاية التجارية للاعبين، إلى جانب بحث متطلبات العلاج الطبي والبرامج الغذائية المتخصصة التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية لأبطال اللعبة.

وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يلتقيان أبطال رفع الأثقال لمناقشة برامج إعدادهم وسبل دعمهم

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا برياضة رفع الأثقال، باعتبارها من الألعاب التي لطالما حققت لمصر إنجازات عالمية وأوليمبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لبرامج الإعداد الخاصة بأبطال اللعبة، وتوفير كافة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لتطوير الأداء، بما في ذلك برامج التغذية المتخصصة، والتأهيل البدني، والأدوات التدريبية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين جاهزيتهم للمنافسات الدولية.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأوليمبية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية لتوفير أفضل ظروف الإعداد للرياضيين، مشددًا على أهمية استمرار الدعم والمتابعة الدقيقة لكل ما يخص تطوير المنظومة الفنية والطبية في الاتحادات.

كما أعرب الدكتور محمد عبدالمقصود عن تقديره الكبير لاهتمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بأبطال رفع الأثقال، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة الإنجازات، ورفع علم مصر في مختلف البطولات الدولية.



وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يناقشان خطة دعم أبطال المصارعة استعدادًا لبطولات العالم والأولمبياد

كما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية، اجتماعًا مع لاعبي ولاعبات المصارعة، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير رياضة المصارعة ودعم اللاعبين، واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

استعرض الاجتماع البرامج الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين، وخطط اتحاد المصارعة خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستعداد المبكر للمنافسات القارية والدولية، والتأهيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية كيان واحد يعمل بتناغم وتكامل من أجل خدمة جميع الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رياضة المصارعة تعد من الألعاب التي حققت إنجازات كبيرة لمصر على المستويين القاري والعالمي، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لبرامج الإعداد الخاصة بأبطال اللعبة، وتوفير كافة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لتطوير الأداء، بما في ذلك برامج التغذية المتخصصة، والتأهيل البدني، والأدوات التدريبية الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين جاهزيتهم للمنافسات.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة الأوليمبية المصرية على التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على أهمية المتابعة الدقيقة لبرامج الإعداد وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة أبطال مصر في طريقهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

