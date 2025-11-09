الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

18 حجم الخط

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة توعوية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، تحذر فيها المواطنين من التحول للتعصب والشجار بسبب كرة القدم، وذلك قبيل نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وزارة الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر المصري

وقالت الوزارة في رسالتها: «الكورة لعبة معمولة للمتعة والتشجيع والتنافس الشريف، لكن عندما تتحول لتعصب وخصام وشتائم، ساعتها بتضيع معناها الجميل»، مشيرة إلى قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» – متفق عليه، وأضافت: «دعوها فإنها منتنة» فيما يخص العصبية.

وأكدت الوزارة أن التشجيع يجب أن يكون بحب وبأدب، دون ظلم أو جرح للآخرين، موضحة: «الفريق الذي يخسر اليوم قد يكسب غدًا، لكن الذي يخسر احترامه وأصدقائه… يخسر كل شيء».

وزارة الأوقاف: التشجيع الحضاري يعكس صورة إيجابية للمجتمع

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن التشجيع الحضاري يعكس صورة إيجابية للمجتمع، وقالت في ختام رسالتها: «شجع فريقك بحب، من غير ما تظلم أو تجرح، ساعتها هتكون بتعمل دعاية حقيقية لبلدنا وأخلاقنا. اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت».

