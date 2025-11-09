الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك مساء اليوم

توروب
توروب
18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها اليوم في نهائي كأس السوبر المصري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه 

الهجوم: أشرف بن شرقي وزيزو وجراديشار 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

قمة الأهلي والزمالك ومان سيتي وليفربول الأبرز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

قمة السوبر المصري، توروب يخطط لضرب الزمالك بثنائي هجومي مميز

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

مكتبة مصر العامة تستعرض أعمال المؤلف المسرحي "نجدي خميس"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية