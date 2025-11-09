صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

18 حجم الخط

توفي العالم والداعية الدكتور زغلول النجار، اليوم، في الأردن، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة امتدت لعقود.

وعرف عن الفقيد أنه كان مرجعًا بارزًا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وصاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الإثنين بعد صلاة الظهر في مسجد أبو عيشة قرب الدوار السابع في العاصمة عمان، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين / لواء ناعور.

ويعد النجار من أبرز العلماء الذين أسهموا في الربط بين العلوم الطبيعية والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث عرف بجهوده في توضيح أوجه الإعجاز العلمي بأسلوب أكاديمي رصين.

ترك الراحل بصمة بارزة في مجال الدراسات القرآنية، من خلال عشرات المؤلفات والمحاضرات التي قدّمها في العالمين العربي والإسلامي، كما شغل مناصب أكاديمية عدة داخل مصر وخارجها، وكان عضوًا في عدد من الهيئات العلمية والدعوية.

