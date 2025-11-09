منتخب الناشئين 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية استعدادًا لمواجهتي الأردن

18 حجم الخط

نجح منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف في الفوز وديا على النادي الأهلي مواليد 2008 بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بملاعب الهدف بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

أهداف مباراة منتخب 2009 أمام أهلي 2008

وسجل أهداف المباراة الثلاثي دانيال تامر، وخالد مختار، وسيف كريم في مباراة شهدت مشاركة منتخب مصر بمعظم عناصره حيث حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف على منح الفرصة للجميع لإثبات ذاته.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

موعد وديتي مصر والأردن مواليد 2009

يذكر أن مواجهتي منتخب مصر للناشئين ستقام أمام الأردن وديًا يومي 13 و15 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان ضمن استعدادات المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

الجدير بالذكر أن المعسكر سيستمر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة للقاهرة 16 نوفمبر المقبل.

