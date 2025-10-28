الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ملك الأردن للاحتلال: المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس العراقي، على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر استمرار التصعيد في غزة والضفة الغربية.

ملك الأردن يشدد على تعزيز العمل العربي المشترك

وشدد الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة.

ملك الأردن: القدس والمقدسات خط أحمر

وفي سياق حديثه، حذر ملك الأردن من الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة واصفا إياها بالخط الأحمر، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في أداء دورها التاريخي في حماية ورعاية المقدسات من خلال الوصاية الهاشمية.

دعوة لتطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

خلال استقباله الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، شدد الملك على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف كل أشكال التصعيد في الضفة الغربية، بما يضمن تهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تفضي إلى سلام عادل ودائم.

الملك عبد الله الثاني يؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية ووقف التصعيد الميداني يمثلان أساس الاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى تحرك عربي منسق يحمي القدس ويدعم الجهود الإنسانية في غزة.

السيسي: ملتزمون بحماية المقدسات الدينية وفي مقدمتها دير سانت كاترين

محافظة القدس: أنفاق الاحتلال تهدد بانهيار أجزاء من المسجد الأقصى

 

 

