تكريم الفنان الراحل أشرف طلفاح في مهرجان الأردن المسرحي يلقى إشادة واسعة

حظي قرار تكريم الفنان الراحل أشرف طلفاح بإشادة واسعة ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 30، التي انطلقت مساء أمس الخميس، في "المركز الثقافي الملكي" بالعاصمة عمان.

وأبدى نشطاء إعجابهم بما اعتبروه "لفتة جميلة" من جانب إدارة المهرجان لجعل طلفاح الشخصية الرئيسية المكرمة في الدورة الجديدة، والتي تقام على بعد أيام من ذكرى رحيله في 14 نوفمبر من عام 2022.

ويعتبر نقاد ومتابعون أن الفنان الراحل بمثابة "فارس الدراما التاريخية" التي تتناول حقبا زمنية متنوعة بسبب قدرته المدهشة على التلون في انفعالاته والتحكم بنبرات صوته، فضلًا عن التنوع اللافت في أدواره ما بين الخير والشر وما بينهما من درجات رمادية.

