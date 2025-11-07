الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تكريم الفنان الراحل أشرف طلفاح في مهرجان الأردن المسرحي يلقى إشادة واسعة

أشرف طلفاح
أشرف طلفاح
18 حجم الخط

 حظي قرار تكريم الفنان الراحل أشرف طلفاح بإشادة واسعة ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 30، التي انطلقت مساء أمس الخميس، في "المركز الثقافي الملكي" بالعاصمة عمان.

وأبدى نشطاء إعجابهم بما اعتبروه "لفتة جميلة" من جانب إدارة المهرجان لجعل طلفاح الشخصية الرئيسية المكرمة في الدورة الجديدة، والتي تقام على بعد أيام من ذكرى رحيله في 14 نوفمبر من عام 2022. 

ويعتبر نقاد ومتابعون أن الفنان الراحل بمثابة "فارس الدراما التاريخية" التي تتناول حقبا زمنية متنوعة بسبب قدرته المدهشة على التلون في انفعالاته والتحكم بنبرات صوته، فضلًا عن التنوع اللافت في أدواره ما بين الخير والشر وما بينهما من درجات رمادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف طلفاح إدارة المهرجان الجديد الخميس الد الدراما التاريخية الخير والشر الدورة الجديدة التحكم

مواد متعلقة

مفاجأة من قلب المتحف الكبير، محمد السعدي يكشف تفاصيل فيلم "نقل قناع توت عنخ آمون"

موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "KPop Demon Hunters"

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية