فائض الميزان التجاري العماني يتجاوز 10 مليارات دولار رغم انخفاض الإيرادات النفطية

 سجلت سلطنة عُمان فائضا في الميزان التجاري بلغ 10.2 مليار دولار (3.93 مليار ريال عُماني) حتى نهاية أغسطس 2025، على الرغم من تراجعه بنسبة 36.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

 

تراجع الصادرات الكلية

 أظهرت البيانات انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 9.5% إلى 15.32 مليار ريال عُماني، وذلك بسبب هبوط الصادرات النفطية والغاز، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 16.8% لتصل إلى 9.78 مليار ريال عُماني.

نمو مشجع للصادرات غير النفطية

في المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية أداء إيجابيا، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية، بنسبة 9.4% لتصل إلى 4.42 مليار ريال عُماني، وتسجيل عمليات إعادة التصدير انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% فقط.

الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 5.6%، لتصل إلى 11.39 مليار ريال عُماني، مما ساهم في تقليص حجم الفائض التجاري الإجمالي.

الإمارات الشريك التجاري الأول

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كالشريك التجاري الأبرز في مجال التجارة غير النفطية، حيث كانت الوجهة الأولى للصادرات غير النفطية، وهذا لأنها استقبلت صادرات بقيمة 821 مليون ريال عُماني، بنمو 28.8%.

وبالنسبة للصادرات غير النفطية، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 784 مليون ريال، تليها الهند بقيمة 436 مليون ريال.

أما في إعادة التصدير، حلت إيران في المرتبة الثانية بنحو 202 مليون ريال ثم السعودية بقيمة 98 مليون ريال.

انخفاض عائدات النفط والغاز

على الرغم من التراجع في الفائض التجاري الإجمالي بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز، تظهر البيانات نموا مطردا وقوة في القطاع غير النفطي، مما يعكس جهود تنويع الاقتصاد العُماني.

