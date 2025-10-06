الفراولة المجمدة تتصدر صادرات السلع الغذائية في 2025 بنصف مليار دولار

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الفراولة المجمدة قد تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة صادرات بأكثر من نصف مليار دولار محققة نموا كبيرًا بنسبة ۷۸%، تلتها مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بقيمة ٤٠٤ ملايين دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات ۲۸۵ مليون دولار، ثم السكر بقيمة ٢٥٦ مليون دولار، وسجلت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن ۲۰۸ ملايين دولار.

يواصل الجناح المصري في معرض «أنوجا» العالمي للصناعات الغذائية المنعقد بمدينة كولن بألمانيا، جذب الزوار وكبار المستوردين لليوم الثالث على التوالي، والذي يستمر حتى ٨ أكتوبر الجاري، وسط نشاط ملحوظ في اللقاءات الثنائية والاجتماعات الفنية مع الشركات المصرية.

وشهد الجناح حركة كثيفة من وفود أوروبية وعربية وأمريكية وآسيوية، إلى جانب شركات توزيع دولية تبحث عن موردين موثوقين وشراكات طويلة الأجل مع المصنعين المصريين، وعكست كثافة الحضور اهتمامًا متزايدًا بالحلول التنافسية التي يقدمها العارضون المصريون.

وقال: إن الإقبال لليوم الثالث يؤكد أن مشاركة مصر في أنوجا من ضمن أهم المشاركات المصرية في المعارض الدولية فهو منصة فعلية لفتح أسواق أوروبا وخارجها.

وأكد محمود بزان أن النجاحات التى حققتها مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025 تؤكد على قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا، ونستهدف استمرار هذا النمو وللحفاظ على الأسواق التى تمكنت مصر من إحداث طفرة في صادراتها إليها.



وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا العام ضم الجناح المصري أكثر من 106 شركات بزيادة تصل لأكثر من ٢٠ شركة عن النسخ الماضية لمعرض أنوجا، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المصرية التى اشتركت بشكل منفرد وتصل لأكثر من ٢٠ شركة.

