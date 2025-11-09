بعد إزالة اسمه من قائمة الإرهابيين، الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

18 حجم الخط

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، السبت، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد “داعش”.

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن “الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش”.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

من جانبه، علق الرئيس ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: “سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.

وأضاف: “رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد حتى الآن أنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن”.

يُذكر أن التحالف الدولي ضد “داعش” تشكل في عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية لمحاربة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، مساء الجمعة، عن إزالة اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهابيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.