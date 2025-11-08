السبت 08 نوفمبر 2025
إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

أصيب 14 عاملا بإصابات مختلفة جراء، انقلاب سيارة ربع نقل، وقع قبل قليل بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.   

إخطار بوقوع حادث تصادم 

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الزراعي مما أسفر عن إصابة 14 عاملا باصابات مختلفة.   

 

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث  

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.   

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف  

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية،  بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين، لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   


وقالت مصادر طبية في المستشفى، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

 

فيما تقوم الأجهزة التنفيذية بالعمل على إزالة آثار الحادث من على الطريق لضمان استمرار السيولة المرورية وعدم تعطل الطريق العام أمام حركة السيارات.

