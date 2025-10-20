توم باراك: نزع سلاح حزب الله مفتاح سلام وازدهار لبنان

نشر الموفد الرئاسي الأمريكي توم باراك عبر منصة "إكس" رؤيته حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط، مركزًا على لبنان و"حزب الله".

اعتبر باراك أن نزع سلاح "حزب الله" هو المرحلة الثانية بعد استقرار سوريا لاستكمال الإطار الأمني الشمالي لإسرائيل، وأشار إلى أن الاتفاقيات السابقة فشلت بسبب تمويل إيران للحزب وغياب آلية تنفيذ فعالة في لبنان.

كما يرى أن مبدأ "بلد واحد، جيش واحد" لا يزال طموحًا بعيد المنال بفعل النفوذ السياسي للحزب.

وأكد أن نزع السلاح لا يمثل مطلبًا أمنيًا لإسرائيل فقط، بل فرصة للبنان لاستعادة سيادته وانتعاشه الاقتصادي.

وحذر باراك من أن تردد بيروت قد يدفع إسرائيل للتصرف من جانب واحد، لافتًا إلى أن واشنطن خصصت 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني ضمن جهودها لدفع حل سلمي.

واختتم بالقول إن لبنان أمام خيار مصيري: إما التجديد الوطني أو الانهيار المؤسسي إذا استمرت المواجهات أو تأجلت انتخابات 2026.



