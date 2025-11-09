أستاذ علوم سياسية تكشف الأهداف الخفية وراء رفع أمريكا الشرع من قوائم الإرهاب

18 حجم الخط

قالت الدكتورة هبة البشبيشى،استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان زيارة الرئيس السورى احمد الشرع للولايات المتحدة الأمريكية تعد أول زيارة لرئيس سورى للولايات المتحدة الامريكية منذ استقلال سوريا وقد سبق ذلك رفع الشرع من قوائم الارهاب ورفع العقوبات عن سوريا وبالتالى الحقائق تتكشف لتثبت ان الشرع صنيعة أمريكية يؤدى دور فهو حلقة من حلقات التطبيع مع الدولة العبرية وتقود الولايات المتحدة الامريكية هذة العملية خاصة وانها تدخل معترك الشرق الاوسط يا قاتل يا مقتول من خلال انظمة تابعة مع تشةية المخالفين لها وضرب الثوابت فى مقتل



أحمد الشرع يؤدى دور وظيفى للولايات المتحدة الامريكية وهو التطبيع مع اسرائيل

وأكدت هبة البشبيشى فى تصريح لفيتو الرئيس السورى احمد الشرع يؤدى دور وظيفى للولايات المتحدة الأمريكية وهو التطبيع مع إسرائيل وهذا الأمر ما كان ليحدث مع الحكام السابقين لسوريا سواء حافظ الأسد الذي صوروه ككافر أو بشار الأسد الذى تم تصويره كملحد رغم انه فى عهدهما كانت سوريا فى أوج مجدها الثقافى، وبالتالى زيارة الشرع للولايات المتحدة الأمريكية تأتي وفق مخطط امريكى لة اهداف على راسها التطبيع السورى مع إسرائيل إلى جانب عمل قاعدة أمريكية فى سوريا وثمن ذلك رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب.

إشعال الصراعات العرقية

وواصلت حديثها قائلة الهدف الامريكى الاخر هو إشعال الصراعات العرقية حتى يتم تقسيم سوريا على أساس عرقى ما بين مسلمين واكراد ودروز واقباط وعلويين والحل لديهم فى الديانة الإبراهيمية لإنهاء الصراع فى المنطقة وكل ذلك لخدمة بنى صهيون وبالتالى زيارة الشرع للولايات المتحدة الأمريكية لا تدعو للتفائل على سوريا بصفة خاصة ولا المنطقة ككل بصفة عامة.



ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، السبت، أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد “داعش”.

وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين إن “الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش”.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

من جانبه، علق الرئيس ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: “سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.

