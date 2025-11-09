الأحد 09 نوفمبر 2025
بدء محاكمة مسئولين بإدارة الخانكة التعليمية بتهمة ارتكاب مخالفات

مجلس الدولة
 بدأت منذ قليل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، والخروج على مقتضيات الواجب والالتزام الوظيفي، بما يسيء إلى كرامة الوظيفة العامة.

جاء في تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية

 وجاء في تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، في القضية رقم 631 لسنة 2024، أن المتهمة نهى. ب. ع رئيسة قسم الجزاءات، تواطأت مع المتهم يحيى. ع. ا مدير الإدارة السابق، حيث قامت الأولى بتاريخ 12 أغسطس 2024 بإثبات بيانات غير صحيحة في بيان الحالة الخاص بالثاني، تضمنت أنه لا توجد بحقه جزاءات سابقة، رغم صدور قرار بمجازاته رقم 106 في 21 أبريل 2024.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذا التلاعب أدى إلى استخراج بيان حالة مخالف للحقيقة، استخدمه المتهم الثاني في تقديمه إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024، ما اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب.

