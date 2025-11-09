الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تنعي زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى
18 حجم الخط

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجميع أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء للقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وفاة زوجته.

النيابة الإدارية خالص العزاء 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها  الكريمة وذويها الصبر والسلوان.

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

