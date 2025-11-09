النيابة الإدارية تنعي زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

18 حجم الخط

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجميع أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء للقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وفاة زوجته.

النيابة الإدارية خالص العزاء

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة وذويها الصبر والسلوان.

