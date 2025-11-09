الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

موعد محاكمة المتهمة بتشويه عروس مصر القديمة بـ 41 غرزة

عروس مصر القديمة
عروس مصر القديمة
حددت الدائرة 13 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، جلسة 15 نوفمبر الجارى أولي جلسات محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة، وتواجه المتهمة تهمة تشوية وجه المجني عليها بـ 41 غرزة بالوجه، في مصر القديمة.

 

وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إحالة سيدة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بتشويه وجه فتاة بسبب خطبتها من طليقها، وذلك بعدما تعدّت عليها بسلاح أبيض أحدثت بها عاهة مستديمة، كما وُجهت إليها تهمة البلطجة وحيازة سلاح أبيض.

 

وكانت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على عروس طليقها، وتشويه وجهها باستخدام شفرة حادة، وذلك قبل أيام قليلة من موعد زفافها في منطقة مصر القديمة.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تضرر إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة – من اعتداء سيدة عليها باستخدام شفرة موس، ما تسبب في جرح قطعي بالوجه.

 

وبعد إجراء التحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهمة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها بـ”رغبة طليقها في الزواج من المجني عليها”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة التي أمرت بإحالتها للمح

جنايات القاهرة الجديدة محاكمة المتهمة وجه عروس مصر القديمة 15نوفمبر الجارى

