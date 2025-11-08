منتخب السعودية يحقق فوزه الأول في كأس العالم تحت 17 عاما على حساب نيوزيلندا

18 حجم الخط

اقتنص المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا من نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة، في إطار كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2025.

السعودية تفوز على نيوزيلندا



تقدم المنتخب السعودي سريعًا في الدقيقة الثانية عبر لاعبه عبد الرحمن سفياني، وتعادل ماتياس نونيز للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 58 تمكن صبري داهال من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي.

واحتدمت المباراة في دقائقها الأخيرة، إذ تمكن جاك بيرنيسكي من إدراك التعادل بإحرازه الهدف الثاني لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة 83، إلا أن الأخضر كان مصممًا على حسم المباراة لصالحه ففي الدقيقة 90+1 تقدم ثاري سعيد مجددًا للمنتخب السعودي بإحرازه الهدف الثالث.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث فيما بقي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير بدون أي نقطة.

