السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السعودية يحقق فوزه الأول في كأس العالم تحت 17 عاما على حساب نيوزيلندا

السعودي
السعودي
18 حجم الخط

اقتنص المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا من نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة، في إطار كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2025.

السعودية تفوز على نيوزيلندا


تقدم المنتخب السعودي سريعًا في الدقيقة الثانية عبر لاعبه عبد الرحمن سفياني، وتعادل ماتياس نونيز للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 58 تمكن صبري داهال من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي.

واحتدمت المباراة في دقائقها الأخيرة، إذ تمكن جاك بيرنيسكي من إدراك التعادل بإحرازه الهدف الثاني لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة 83، إلا أن الأخضر كان مصممًا على حسم المباراة لصالحه ففي الدقيقة 90+1 تقدم ثاري سعيد مجددًا للمنتخب السعودي بإحرازه الهدف الثالث.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث فيما بقي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير بدون أي نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب السعودي كأس العالم تحت 17 عاما كأس العالم قطر 2025 منتخب السعودية منتخب نيوزيلندا

مواد متعلقة

صاحب أشهر لكمة في أوروبا، معلومات عن حكم نهائي السوبر المصري؟

دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام هامبورج في الدوري الألماني

التشكيل الرسمي لـ أرسنال في مباراة سندرلاند بالدوري الإنجليزي

النصر يواصل صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على نيوم بثلاثية

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية