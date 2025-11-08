قمة تحبس الأنفاس بين ليفربول ومانشستر سيتي، صلاح يتحدى مرموش وينتظر رقما قياسيا جديدا، وجوارديولا على موعد مع التاريخ

18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء غدا الأحد، إلى ملعب الاتحاد، لمتابعة قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مواجهة خاصة بين صلاح ومرموش

تحظى مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول باهتمام كبير من الشارع الرياضي العربي والمصري كونها تشهد مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح.

وخاض "الملك المصري" محمد صلاح 10 مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

في المقابل، شارك "الأمير" عمر مرموش في 5 مباريات مع مانشستر سيتي في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

أرقام مباريات مانشستر سيتي ضد ليفربول

ووفقا لموقع تراتسفير ماركت المتخصص في الاحصائيات التقي ليفربول ومانشستر سيتي في عدد 194 مباراة حقق الريدز الفوز في 92 مباراة فيما فاز مان سيتي 52 مباراة وحسم التعادل 50 مباراة.

وأحرز ليفربول 344 هدفا فيما استقبلت شباك الريدز عدد 271 هدفا.

انجاز تاريخي ينتظر صلاح

ويحتاج صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إلى مساهمة واحدة فقط سوى تسجيل هدف أو صناعة، من أجل كسر الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم واين روني، كأكثر لاعب ساهم في أهداف مع فريق واحد بتاريخ البريميرليج

ويمتلك صلاح حتى الآن 276 مساهمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بواقع 188 هدفا و88 تمريرة حاسمة، وهو نفس عدد مساهمات روني مع مانشستر يونايتد 183 هدفا و93 صناعة، ما يجعل مواجهة مانشستر سيتي فرصة ذهبية للنجم المصري للانفراد بالرقم التاريخي.

صلاح ومرموش إلى المنتخب عقب اللقاء

يطير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يطير الثنائي إلى العين غدا الأحد، عقب انتهاء مباراتهما بين ليفربول ومانشستر سيتي والتي ستقام في السادسة والنصف غدا الاحد ضمن الجولة ال11 من الدوري الانجليزي.

جوارديولا يستعد لخوض مباراته ال1000 في مسيرته كمدرب

وتحمل مواجهة ليفربول والسيتي معها رقما لافتا للمدرب بيب جوارديولا الذي سيخوض مباراته الألف في مسيرته التدريبية، غدا الأحد، على ملعب الاتحاد.

ولم تكن مسيرة لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا أسطورية كلاعب، لكنه حظي بمكان ضمن أعظم 10 أساطير في التدريب في كرة القدم بحسب كثير من الملاحظين والمواقع المتخصصة.

وسيكون بيب جوارديولا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمباراة 550 في مشواره التدريبي، وهو أكثر فريق أشرف عليه.

وتولى المدرب الإسباني قيادة بايرن ميونيخ في 161 بينما درب برشلونة في 247 مباراة، بجانب 42 مباراة مع الفريق الثاني لبرشلونة.

ويبلغ العدد الإجمالي للمباريات التي كان فيها جوارديولا مدربا، 999 حصد خلالها الكثير من الألقاب التي وصل عددها إلى 40 لقبا بالتمام والكمال.

ومن بين التتويجات التي أحرزها المدرب الإسباني، هي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2008 ـ2009 و2010 ـ 2011، ومع مانشستر سيتي في 2022 ـ 2023، بجانب التتويج بكأس العالم للأندية مع الفريقين.

أما في البطولات المحلية للدوري، فقد فاز بيب جوارديولا بـ12 لقبا من بينها 6 مع السيتي و3 مع برشلونة و3 أخرى مع بايرن ميونخ.

