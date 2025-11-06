الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: المشروعات القومية سيكون لها مردود إيجابي ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة

رئيس الوزراء اثناء
رئيس الوزراء اثناء توقيع مشروع علم الروم مع قطر، فيتو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قطاع الصناعة يشهد افتتاحات متتالية لمصانع جديدة، مشيرًا إلى أنه يقود مع قطاع التصدير عملية النمو المتسارع في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع القطاعات الثلاث الأخرى التي تركز عليها الدولة ضمن أولوياتها التنموية.

التوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومبادرات الإصلاح الزراعي لإضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية المصرية، سيكون لها مردود إيجابي ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

الاتصالات.. قاطرة تنمية يقودها الشباب

وأضاف مدبولي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة تنمية جديدة يقودها الشباب الواعد، مؤكدًا أن صناعة التعهيد في مصر تتقدم على دول كثيرة في المنطقة والعالم.

كما كشف مدبولي عن أن الأحد القادم سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع 50 شركة كبرى للتوسع في هذا المجال الحيوي الذي يعزز الاقتصاد الرقمي ويخلق فرص عمل نوعية للشباب.

مدبولى الصناعة التصدير مشروعات الزراعة الاتصالات رئيس الوزراء منطقة علم الروم

الجريدة الرسمية