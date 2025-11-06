مدبولي: المشروعات القومية سيكون لها مردود إيجابي ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن قطاع الصناعة يشهد افتتاحات متتالية لمصانع جديدة، مشيرًا إلى أنه يقود مع قطاع التصدير عملية النمو المتسارع في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع القطاعات الثلاث الأخرى التي تركز عليها الدولة ضمن أولوياتها التنموية.

التوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومبادرات الإصلاح الزراعي لإضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية المصرية، سيكون لها مردود إيجابي ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

الاتصالات.. قاطرة تنمية يقودها الشباب

وأضاف مدبولي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة تنمية جديدة يقودها الشباب الواعد، مؤكدًا أن صناعة التعهيد في مصر تتقدم على دول كثيرة في المنطقة والعالم.

كما كشف مدبولي عن أن الأحد القادم سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع 50 شركة كبرى للتوسع في هذا المجال الحيوي الذي يعزز الاقتصاد الرقمي ويخلق فرص عمل نوعية للشباب.

