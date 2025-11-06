الحكومة تكشف التفاصيل المالية الكاملة لصفقة علم الروم مع قطر

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، التي تم توقيعها بالشراكة بين مصر وشركة الديار القطرية، تمثل صفقة استثمارية كبرى ومميزة، موضحًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة يبلغ نحو 30 مليار دولار كمرحلة أولية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة تجمع بين التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية، ما يجعلها إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

إيرادات ضخمة لدعم الاقتصاد وخفض المديونية

وأوضح كوجك أن عوائد الصفقة ستسهم في خفض حجم المديونية العامة وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات التنمية والخدمات العامة.

وكشف الوزير عن تفاصيل المكونات المالية للمشروع، والتي تشمل 3.5 مليار دولار نقدًا سيتم تحصيلها قبل نهاية ديسمبر المقبل، 1.8 مليار دولار حصة عينية تُضاف مع استكمال مراحل المشروع، 15% من عوائد المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد التكاليف.

وأكد أن هذه الإيرادات، خاصة النقد الأجنبي الصافي، ستدعم الاحتياطي النقدي للدولة وتعزز قدرتها على مواجهة الالتزامات المالية وتنشيط الاستثمار المحلي.

تنمية الساحل الشمالي وتوفير فرص عمل للشباب



وشدد وزير المالية على أن مشروع علم الروم سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل دفعة قوية لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

وأضاف أن الهدف الأكبر للشراكة مع قطر هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، وليس فقط ضخ استثمارات مالية، مؤكدًا أن المشروع سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين

ولفت كوجك إلى أن تحقيق المستثمرين عوائد مجزية من مشروعاتهم في مصر هو أفضل رسالة طمأنة لباقي المستثمرين، سواء لزيادة استثماراتهم أو لجذب رؤوس أموال جديدة، مؤكدًا أن الدولة تواصل دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

العلمين الجديدة.. نموذج ملهم للنجاح

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإشادة بـ مدينة العلمين الجديدة كنموذج ملهم للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في المنطقة الغربية، وأن نجاحها يشجع على تكرار التجربة في علم الروم، في ظل التوسع الكبير للقطاع الخاص المصري الذي أصبح عنصر جذب أساسي للمستثمرين الأجانب.

