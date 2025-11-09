تعرف على عقوبة إدلاء الناخب بصوته أكثر من مرة في القانون

18 حجم الخط

تنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة الانتخابات وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات التنظيمية والفنية قد اكتملت، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل التصويت والفرز.

وفي هذا الإطار، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام مبدأ الصوت الواحد، حيث نصت المادة (66) على معاقبة كل من يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء بـ الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالنتائج.

كما تُلزم المادة (13) من القانون بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

وفي السياق ذاته، حددت المادة الخامسة تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون في جرائم الرشوة، التزوير، التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، وذلك في إطار الحرص على تنقية القوائم الانتخابية والحفاظ على مصداقية العملية الديمقراطية.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) حق كل مرشح في مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه الانتخابي وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع الالتزام بعدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.

كما شدد القانون على تجريم أي أعمال عنف أو تهديد تمس سلامة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن تلك الأفعال أذى جسيم أو وفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.