غرفة عمليات مستقبل وطن تستأنف أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

تستأنف غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن، متابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى، والتي تبدأ غدا الاثنين ولمدة يومين، في 14 محافظة.

تفاصيل خطة عمل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن خلال انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك بعدما أعلن مستقبل وطن، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالحزب، باشرت أعمالها منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وما تبعه من باقي الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.

متابعة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية داخل غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن

وحرصت قيادات حزب مستقبل وطن، على متابعة آليات العمل داخلية غرفة العمليات المركزية، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، فضلا عن العمل من أجل تحقيق حالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وكذلك الجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.

استمرار حالة الانضباط والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل في انتخابات مجلس النواب

ووجه قيادات الحزب، أعضاء غرفة العمليات المركزية بمستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، بضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

وفي هذا الصدد، أعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص، موجهًا الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة أيام الانتخابات.

تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025، تجري على مرحلتين، ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة.

وأجري الاقتراع في الجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، بينما تجري جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر المقبل.

