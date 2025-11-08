السبت 08 نوفمبر 2025
سفير مصر بالكويت: إقبال ملحوظ من المصريين على انتخابات مجلس النواب (فيديو)

أكد السفير محمد أبو الوفا، سفير مصر بالكويت، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالًا كثيفًا يفوق التوقعات من أبناء الجالية المصرية، استكمالًا للمشهد الوطني المشرّف الذي بدأ منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الكويت تُعد أكبر مركز انتخابي للمصريين في الخارج.

وقال أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إن المئات توافدوا منذ الساعات الأولى وقبل فتح أبواب اللجنة في التاسعة صباحًا، مؤكدًا أن معدلات التصويت اليوم تماثل أو تتجاوز اليوم الأول، في دلالة واضحة على وعي أبناء الجالية بأهمية المشاركة الوطنية.

تنظيم محكم وتعديلات لسهولة التصويت

وأوضح السفير أنه بناءً على تجربة اليوم الأول، تم إدخال تعديلات تنظيمية جديدة ساهمت في تسهيل دخول الناخبين وتسريع وتيرة التصويت، مشيرًا إلى أن انتماء عدد كبير من أبناء الجالية لمحافظات الصعيد المشمولة بالمرحلة الأولى عزز من حماسهم للمشاركة ومعرفتهم بالمرشحين.

تعاون كويتي ودعم لوجستي متكامل

وأشاد أبو الوفا بالتعاون الكبير من السلطات الكويتية، لافتًا إلى أن مقر اللجنة الانتخابية في أرض المعارض بمنطقة مشرف تم اختياره بعناية لاستيعاب الأعداد الكبيرة وتوفير مواقف سيارات ومساحات مريحة للناخبين.
كما وجّه الشكر إلى وزارتي الداخلية والصحة الكويتية والهلال الأحمر الكويتي على ما قدموه من دعم لتأمين العملية الانتخابية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، والتعامل الإنساني مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مشهد حضاري يعكس وعي المصريين

وأكد السفير محمد أبو الوفا أن المشاركة الواسعة في الداخل والخارج تعكس الصورة الحضارية الحقيقية للمصريين، مشيدًا بالحرص الكبير من الجالية في الكويت على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الكويتية ومواقع التواصل الاجتماعي تابعت الحدث باهتمام، واعتبرته نموذجًا مشرفًا للمشاركة الوطنية، مؤكدًا أن السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات وفرتا كل الدعم لضمان نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية.

