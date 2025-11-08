رئيس المتحف المصري الكبير يكشف سبب مد ساعات العمل يومي السبت والأربعاء

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن زيارة قاعات العرض ستكون من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً في الأيام العادية، باستثناء يومي السبت والأربعاء، حيث تم مدّ مواعيد الزيارة حتى التاسعة مساءً.



وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة الإقبال الكبير من الزوار المصريين والعرب والأجانب، بهدف إتاحة فرصة أطول للاستمتاع بمقتنيات المتحف الضخمة وتجربة الزيارة الفريدة.

سبب اختيار السبت والأربعاء تحديدًا



وأشار "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار، إلى أن اختيار يومي السبت والأربعاء تم بالتنسيق مع المتاحف الأخرى في القاهرة مثل متحف التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.



وقال: "ماينفعش أضر المتاحف الأخرى، وبالتالي لابد من تنسيق المواعيد، لأنها جميعًا تتبع وزارة السياحة والآثار".



وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن وتوزيع الزيارات السياحية بشكل منظم دون تعارض في المواعيد أو ازدحام في مواقع محددة.

الصيانة والاستعدادات في أعلى مستوى



وردًا على سؤال حول استعدادات المتحف الكبير لزيادة الطاقة الاستيعابية، أكد الدكتور غنيم أن شركة الصيانة تعمل على أعلى مستوى، وأن المتحف مستعد تمامًا لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.

وقال: "المشكلة لم تكن في الطاقة الاستيعابية نفسها، ولكن في الوصول إلى ساعة الذروة كما حدث بالأمس، ولذلك تم اتخاذ قرار مؤقت حفاظًا على سلامة الزائرين وقاعات العرض."

وأكد الرئيس التنفيذي أن مدّ ساعات العمل يأتي ضمن خطة إدارة المتحف لتقديم تجربة أكثر راحة وتنظيمًا للزائرين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والحفاظ على المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف المصري الكبير.

