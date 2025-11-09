مرتجى يجتمع مع لاعبي الأهلي في معسكر الإمارات

18 حجم الخط

حرص خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات على الاجتماع مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة ييس توروب من أجل تحفيز الجميع وتدعيمهم قبل مواجهة الزمالك اليوم على كأس السوبر المصري كما وعد مرتجى اللاعبين بالحصول على مكافآت خاصة خارج اللائحة حال التتويج الليلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

