الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد حاتم لـ"فيتو": قدمت شخصية مختلفة في "قصر الباشا"

احمد حاتم
احمد حاتم
18 حجم الخط

يُعد الفنان أحمد حاتم من أبرز ممثلي جيله في السينما المصرية خلال الأعوام الماضية، بعدما تمكن من تحقيق توازن واضح بين الأعمال الجماهيرية وتلك الأعمال التي تحمل طابعًا فنيًا عميقًا في آنٍ واحد.

 بدأ رحلته من خلال فيلم "أوقات فراغ" الذي شكّل انطلاقته الحقيقية، وأظهر من خلاله موهبته وقدرته على تقديم شخصيات قريبة من الجمهور، ومع مرور السنوات، أثبت مكانته كأحد أكثر الممثلين تنوعًا في اختياراتهم، فتارة يظهر في الأعمال الرومانسية وتارة في أدوار الإثارة والغموض، دون أن يفقد صدقه وعفويته التي جعلته محبوبًا لدى المشاهدين.

ويخوض أحمد حاتم حاليًا بطولة فيلمه الجديد "قصر الباشا"، الذي ينتمي إلى فئة الأفلام التي تجمع بين الدراما والتشويق والغموض، ويعد تجربة مميزة من حيث الفكرة والإخراج، ويشارك في البطولة عدد من النجوم، وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، وتدور أحداث الفيلم في أجواء مليئة بالمفاجآت والأسرار، ليمنح الجمهور تجربة مختلفة عن السائد في السنوات الأخيرة. وخلال العرض الخاص للفيلم، التقت "فيتو" الفنان أحمد حاتم ليكشف لنا عن تفاصيل دوره، ورأيه في التعاون مع حسين فهمي، وعن مشاريعه الفنية المقبلة، ورؤيته حول فكرة إنتاج جزء ثانٍ من "أوقات فراغ"، إلى جانب حلمه بتقديم عملٍ مسرحيٍّ جديد.

ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "قصر الباشا"؟

الحقيقة، جذبني للفيلم السيناريو، فعندما قرأت السيناريو ووجدته مختلفًا ومحترمًا جذبني وحمسني، والأهم أنه يقدم نوعية من الأفلام لم تُقدَّم منذ فترة طويلة، وشعرت أن العمل جديد من حيث الفكرة والتنفيذ، كما أن الشخصية التي أجسدها جديدة تمامًا عليّ ولم أقدّم مثلها من قبل. وهنا أود أن أشكر الفنان الكبير حسين فهمي على مشاركته في الفيلم، فهو فنان عظيم، وعندما يشاهد الجمهور الدور سيشعر أنه لم يكن هناك من يمكن أن يؤديه مثله.

كيف ترى شخصيتك في الفيلم؟

الدور مختلف تمامًا عن أي شخصية قدّمتها من قبل، سواء في طريقة الكلام أو التفكير أو حتى الشكل العام، وحاولنا كثيرًا أن نجتهد في هذا العمل ليخرج بصورة تليق بالجمهور. طبعًا الفيلم كله مليء بالغموض، وهذا أكثر ما جذبني إليه، وقد انتهينا من تصويره العام الماضي، لكنه طُرح هذا العام بعد اكتمال العمل عليه بالكامل.

ما هي أعمالك القادمة بعد "قصر الباشا"؟

أعمل حاليًا على فيلمين جديدين، أحدهما يحمل اسم "أول ليلة"، بالإضافة إلى مسلسل بعنوان "العند"، لكنه لن يُعرض في موسم رمضان القادم، بل في وقتٍ لاحقٍ عندما تجهز جميع تفاصيله الإنتاجية والفنية.

هل هناك نية لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "أوقات فراغ"؟

بالفعل، كانت هناك محاولات كثيرة لتقديم جزء ثانٍ من الفيلم، وتحدثنا مع أكثر من مخرج، لكن لم نصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن، ورغم ذلك، أتمنى أن يتحقق المشروع يومًا ما، لأن "أوقات فراغ" كان تجربة صادقة ومهمة بالنسبة لي ولجيلٍ كاملٍ من الشباب.

هل تفكر في خوض تجربة المسرح؟

أتمنى بالتأكيد تقديم عملٍ مسرحيٍّ في المستقبل، ولديّ فكرة مشروع بالفعل، لكني أنتظر الوقت المناسب لتنفيذها، والفكرة التي أرغب في تقديمها ليست كوميدية كما قد يتوقع البعض، بل عمل يحمل طابعًا مختلفًا، وأتمنى أن أتمكن من تنفيذه عندما تتاح الفرصة المناسبة.

حدثنا عن كواليس التعاون مع فريق العمل ومايان السيد؟

كنت سعيدًا جدًا بالتعاون مع الفنانة  مايان السيد، وأتمنى تكرار التجربة معها ومع كل فريق العمل، والأجواء في الكواليس كانت إيجابية ومليئة بالحماس، وهذا انعكس على الشاشة بشكل كبير، فالتفاهم بيننا ساعدنا على إخراج مشاهد صادقة ومريحة للجمهور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حاتم الفنان احمد حاتم فيلم قصر الباشا

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاب بالصدمة، ممثلة ألمانية أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية