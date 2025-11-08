"قصر الباشا" على القمة، 8 ملايين جنيه إجمالي إيرادات السينما المصرية أمس

18 حجم الخط

اشتعل الصراع في شباك التذاكر المصري مع تزايد الإقبال على دور العرض خلال الأيام الأخيرة، حيث يتنافس عدد من نجوم السينما على حصد أعلى الإيرادات بين الأفلام المعروضة حاليًا، وعلى رأسهم الفنان محمد ممدوح بفيلمه السادة الأفاضل، وأحمد حاتم بفيلم قصر الباشا، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي ما زالت ضمن سباق الموسم.

وبحسب إيرادات يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، حققت السينما المصرية إجمالي إيرادات بلغ 8 ملايين و71 ألفًا و637 جنيهًا، من خلال 58,658 تذكرة بيعت في مختلف دور العرض.

تصدر فيلم السادة الأفاضل قائمة الإيرادات اليومية محققًا 3 ملايين و125 ألف جنيه، بعدد حضور 21,614 مشاهدًا، ليواصل نجاحه الكبير منذ انطلاق عرضه.



وجاء في المركز الثاني فيلم قصر الباشا بإيرادات وصلت إلى مليون و661 ألف جنيه، بعدد حضور 11,715 متفرجًا.

أما فيلم أوسكار فحلّ في المركز الثالث محققًا مليونًا و448 ألف جنيه، يليه فيلم فيها إيه يعني الذي اقترب من أرقامه محققًا مليونًا و443 ألف جنيه.



بينما تراجع فيلم هيبتا 2 إلى المراكز الأخيرة بإيرادات بلغت 379 ألف جنيه، وجاء فيلم الشاطر في ذيل القائمة بإيرادات لم تتجاوز 13 ألف جنيه.

المنافسة تزداد سخونة بين النجوم، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة مع استمرار الإقبال الجماهيري على الأفلام الجديدة.

