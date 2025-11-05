مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم قصر الباشا (صور)

18 حجم الخط

تألقت الفنانة مايان السيد على ريد كاربت فيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم، المقام حاليا في أحد المولات الكبرى، وخطفت أنظار الكاميرات بإطلالة أنيقة.

وفيلم "قصر الباشا" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم؛ أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعددا آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم.

ويدور فيلم “قصر الباشا” في إطار من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

وتنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر، ويحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها أبطال “قصر الباشا”، وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.