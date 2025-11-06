الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "قصر الباشا" في أول أيام عرضه بالسينمات

فيلم قصر الباشا
فيلم قصر الباشا
حقق فيلم “قصر الباشا” بطولة الفنان أحمد حاتم والنجم حسين فهمي، إيرادات جيدة في أول أيام عرضه للجمهور بدور العرض السينمائي المصري أمس الأربعاء 5 نوفمبر 2025. 

إيرادات فيلم قصر الباشا 

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم "قصر الباشا" أمس 806 آلاف جنيه في السينمات المصرية. 

قصة فيلم قصر الباشا

فيلم قصر الباشا يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

أبطال فيلم قصر الباشا 

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وانتاج الاء لاشين ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا وهيثم زيدان.

