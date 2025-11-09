الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنشأة القناطر وأوسيم

إغلاق مصحات إدمان
إغلاق مصحات إدمان بدون ترخيص،فيتو
18 حجم الخط

وجهت  الأجهزة  الأمنية بالجيزة  بالتعاون مع المختصين بالعلاج الحر بوزارة الصحة حملة أمنية مكبرة في جميع شوارع وميادين الجيزة  بقيادة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة  لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بدائرتي مركزي شرطة منشأة القناطر وأوسيم، وضبط  المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

txt

العلاج الحر بالدقهلية يفاجئ 974 منشأة خلال سبتمبر ويتخذ 40 قرار غلق إداري

txt

اجتماع موسع لصحة الإسكندرية مع مدير إدارة العلاج الحر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجيزة بوزارة الصحة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي ضد وولفرهامبتون سلبيا في الشوط الاول

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ظاهرة فلكية نادرة، اقتران ثلاثى للقمر يزين سماء الغد

ارتفاع مفاجئ بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

غرفة عمليات مستقبل وطن تستأنف أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

انخفاض السلفات واليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

أمرٌ عظيم، ماذا قال عمر مرموش عن مواجهة محمد صلاح قبل مواجهة اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية