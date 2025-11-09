إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنشأة القناطر وأوسيم

18 حجم الخط

وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع المختصين بالعلاج الحر بوزارة الصحة حملة أمنية مكبرة في جميع شوارع وميادين الجيزة بقيادة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بدائرتي مركزي شرطة منشأة القناطر وأوسيم، وضبط المشرفين على تلك المراكز.

وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها: عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

