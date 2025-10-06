العلاج الحر بالدقهلية يفاجئ 974 منشأة خلال سبتمبر ويتخذ 40 قرار غلق إداري

كثّفت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الدقهلية جهودها خلال شهر سبتمبر 2025، حيث نفّذت 974 زيارة ميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

العلاج الحر يكثّف حملاته بالمرور على 974 منشأة خلال سبتمبر

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وحرصًا على تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المديرية لضبط المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والفنية المقررة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المرضى.

رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الانضباط

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن المتابعة المستمرة للعلاج الحر تهدف إلى رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتحقيق الانضباط داخل القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة.

الزيارات شملت 380 عيادة مرخصة و151 غير مرخصة

فيما أشار الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن الزيارات شملت 380 عيادة مرخصة و151 غير مرخصة، بالإضافة إلى 150 مركزًا طبيًا ومعمل تحاليل مرخصًا و62 غير مرخص، و50 مستشفى وعيادة تخصصية.

تنفيذ 40 قرار غلق إداري و20 إعادة فتح



وأضاف أنه تم تنفيذ 40 قرار غلق إداري و20 قرار إعادة فتح بعد توفيق الأوضاع، وترخيص 56 منشأة جديدة، وفحص 30 شكوى، إلى جانب 25 زيارة تفتيشية لمحال نظارات وتحرير 10 إنذارات للمخالفين.

استمرار حملات المتابعة اليومية للحفاظ على سلامة المواطنين

وأكد فؤاد استمرار حملات المتابعة اليومية تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة ووكيل الطب العلاجي، للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمنشآت الخاصة بمحافظة الدقهلية.

