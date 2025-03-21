الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف هوية ثلاثة متهمين بقتل مدمن أثناء محاولة اصطحابه لمصحة في أوسيم

ضبط المتهمين بقتل
ضبط المتهمين بقتل شاب في اوسيم،فيتو

كشفت قوات مباحث أمن الجيزة هوية ثلاثة أشخاص تابعين لإحدى مصحات الإدمان قاموا بقتل مدمن في أوسيم، أثناء اصطحابهم له للمصحة بالقوة، وعقب تأكدهم من وفاته لاذوا بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث لضبطهم.

وأكدت التحريات الأولية  أن المتهمين  قاموا بالضغط على رقبة المتهم  للسيطرة عليه ولكنه توفى، وأخبروا والدته أنهم أعطوه مخدرا ولاذوا بالفرار.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد  بوفاة شاب داخل منزله بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب، وحول رقبته آثار خنق.

وبعمل التحريات تبين أن والدته سيدة مسنة عمرها 65 سنة، وطلبت من مركز شهير لعلاج الإدمان علاج ابنها.

وأضافت التحريات أن الابن البالغ من العمر 42 سنة مدمن منذ 25 عاما، وكان يعاني من انفصام في الشخصية، وحضر 3 أشخاص من المركز لاصطحاب الشاب لعلاجه.

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مباحث أمن الجيزة مصحات الادمان أوسيم كاميرات المراقبة

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