حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية تغلق مصحة إدمان غير مرخصة بأجا

قام الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر في صحة الدقهلية، بتشكيل لجنة من الإدارة ضمت كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، إلى جانب محمود الدوماني عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك لتنفيذ حملة مكبرة على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

حملة مكبرة على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

وجاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للمخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط مصحة بقرية إخناواي التابعة لمركز أجا تُدار بدون تراخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة بقرية إخناواي التابعة لمركز أجا تُدار بدون تراخيص قانونية أو اشتراطات طبية، كما تبين أن القائمين على إدارتها أفراد لا يحملون ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب.

محضر بشرطة أجا في مصلحة بدون ترخيص

وتم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة أجا بالمخالفات المرصودة في المنشأة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ومصحات علاج الإدمان

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ومصحات علاج الإدمان، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الطبية، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أي منشأة تعمل دون ترخيص أو إشراف طبي مختص.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة مخالفة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تكثف جهودها في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة مخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة

