ضبط 6 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن المديرية شنت حملة بالتعاون من الأجهزة الأمنية للرقابة على منشآت العلاج الحر التي تدار بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك خلال الحملة المشتركة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية (وحدة مباحث قسم الضواحي) على عدد من المراكز الخاصة الغير مرخصة لعلاج الإدمان.

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

المخالفات التي تم ضبطها

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وإدارة المنشأة وحجز المرضى وعلاجهم بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وزارة الصحة والسكان.

عدم اتباع سياسات العدى

وتابعت، أن المخالفات شملت أيضًا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وتم التحفظ على بعض المتهمين من قبل الشرطة لعرضهم على النيابة.

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد ودكتورة آية عبد الناصر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ؛للمرور على عدد من المراكز الخاصة، والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة.

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

مصحات علاج الإدمان بالإسماعيلية، فيتو

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي؛ للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واستكمالًا لحملات ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

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