مديرية الشباب بالبحيرة تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية "لياقة المصريين"

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية اليوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية للرواد كبار السن، وذلك تحت شعار "لياقة المصريين" للفئة العمرية من 40 عامًا فما فوق، والتي أقيمت الفعاليات بنادي الألعاب بدمنهور.

استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو

استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو



مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة تهدف لرفع المستوي الصحي والبدني لكبار السن

وتهدف مبادرة لياقة المصريين إلى رفع المستوى الصحي والبدني لكبار السن، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة. كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم، وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.





استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو

استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة وتوجيهات ومتابعة علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وعمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وإشراف محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.