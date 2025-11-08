السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية الشباب بالبحيرة تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية "لياقة المصريين"

مبادرة لياقة المصريين
مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو
18 حجم الخط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة التنمية الرياضية اليوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية للرواد كبار السن، وذلك تحت شعار "لياقة المصريين" للفئة العمرية من 40 عامًا فما فوق، والتي أقيمت الفعاليات بنادي الألعاب بدمنهور.

استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 


مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة تهدف لرفع المستوي الصحي والبدني لكبار السن

وتهدف مبادرة  لياقة المصريين  إلى رفع المستوى الصحي والبدني لكبار السن، وتحسين حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة والمنتظمة. كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الموهوبين منهم، وإشراكهم في مراكز التدريب المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتحقيق استفادة أكبر من قدراتهم وتطوير مواهبهم.


 

استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو 

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة وتوجيهات ومتابعة علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وعمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وإشراف محمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة مديرية الشباب بالبحيرة محافظة البحيرة مبادرة لياقة المصريين وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الحمام يرتفع لـ170 جنيها، أسعار الدواجن والطيور بمحافظة البحيرة (فيديو)

وكيل تعليم البحيرة يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات لإنهاء استعدادات انتخابات مجلس النواب (صور)

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

هل يشارك بيزيرا في مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي، مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة

تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

قرار عاجل من المتحف المصري الكبير بعد تجاوز الزوار 20 ألفًا في يوم واحد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية