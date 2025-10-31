الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البحيرة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للياقة البدنية

فعاليات مبادرة لياقة
فعاليات مبادرة لياقة المصريين بالبحيرة، فيتو

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين" بالشوارع والميادين والحدائق.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية بين المواطنين، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وصناعة جيل قادر على العطاء والعمل بروح مفعمة بالطاقة والنشاط.

فعاليات مبادرة اللياقة البدنية، لياقة المصريين بمحافظة البحيرة، فيتو 
فعاليات مبادرة اللياقة البدنية، لياقة المصريين بمحافظة البحيرة، فيتو 

تدريبات متنوعة بمراكز محافظة البحيرة ضمن مبادرة اللياقة البدنية 

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة الدكتور علاء الجزار، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، تدريبات متنوعة في اللياقة البدنية والمشي والجري بحديقة أنطونيادس بمدينة كفر الدوار، ضمن فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية.

 

فعاليات مبادرة اللياقة البدنية، لياقة المصريين بمحافظة البحيرة، فيتو 
فعاليات مبادرة اللياقة البدنية، لياقة المصريين بمحافظة البحيرة، فيتو 

أهداف مبادرة اللياقة البدنية، لياقة المصريين بمحافظة البحيرة

ويهدف البرنامج إلى تنشيط ممارسة الرياضة في مختلف المناطق والأحياء الشعبية، والوصول بالنشاط الرياضي إلى النشء والشباب في كل مكان، وعدم اقتصاره على الهيئات الرياضية والشبابية فقط، ونشر ثقافة الرياضة للجميع وجعلها أسلوب حياة، وبما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع الوعي بأهمية اللياقة البدنية كعنصر أساسي في حياة المواطن المصري. 

البحيرة محافظ البحيرة مبادرة لياقة المصريين محافظة البحيرة ​وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب بالبحيرة

