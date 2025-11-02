الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أنه بناء على عرض أمين التنظيم المركزي أنه تم اختيار النائب محمود يوسف لطيف أمينا للتنظيم في محافظة البحيرة، ود. السيد محمد عبده أمينا للتنظيم في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد موافقة د. عاصم الجزار رئيس الحزب عليها.



إخطار لجنة شئون الأحزاب

ونص قرار رئيس الحزب باختيار أمناء التنظيم بالمحافظتين على أن يلغى ما سبق اتخاذه من قرارات في هذا الشأن، وإخطار لجنة شئون الأحزاب.

