الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أنه بناء على عرض أمين التنظيم المركزي أنه تم اختيار النائب محمود يوسف لطيف أمينا للتنظيم في محافظة البحيرة، ود. السيد محمد عبده أمينا للتنظيم في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد موافقة د. عاصم الجزار رئيس الحزب عليها. 
 

إخطار لجنة شئون الأحزاب

ونص قرار رئيس الحزب باختيار أمناء التنظيم بالمحافظتين على أن يلغى ما سبق اتخاذه من قرارات في هذا الشأن، وإخطار لجنة شئون الأحزاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجبهة الوطنية أمين التنظيم حزب الجبهة الوطنية لجنة شؤون الأحزاب محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

القصة الكاملة لأزمة الاستقالات بـ"الجبهة الوطنية".. اعتراضات على آليات اختيار المرشحين لانتخابات النواب أبرز الأسباب.. وقيادات الحزب: التفاعل مع الشارع والكفاءة الفيصل.. ولم نعد أحدا بمقعد عند التأسيس

رئيس "الجبهة الوطنية" يستعرض إشكاليات اختيار مرشحي الحزب في انتخابات النواب

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الجبهة الوطنية يعلن أمناء التنظيم في البحيرة والإسكندرية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

موعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 4

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية