الحمام يرتفع لـ170 جنيها، أسعار الدواجن والطيور بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة  اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن انخفاضا في بعض الأسعار وارتفاعا في الاخر.


 

أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 70جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

 

كما سجلت الفراخ البلدي الفيومي سعر 125 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها، والأبيض 145 للكيلو الواحد، والبط السوداني 130 جنيها، والبط الفرنساوي 100 جنيهًا، والبط المولار 100 جنيه للكيلو الواحد، والمسكوفي 125 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 130 جنيها وكيلو البانيه 160، وأجنحة الدواجن بسعر 35 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 170 جنيها.


 

وأكد وليد حجازي مالك أحد  محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، لافتا إلى أن الانخفاض في الاسعار بالفترة الحالية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.

 

الحمام يواصل الارتفاع والزوج يصل 170 جنيها

كما أشار إلى ارتفاع أسعار الحمام بشكل ملفت خلال الأسابيع الماضية حتى يصل سعر الزوج متوسط الحجم إلى 170 جنيها ويرجع ذلك لندرته بالأسواق بسبب قلة إنتاجه خلال أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.


 

