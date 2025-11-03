الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظات

الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق تدريبات للحماية المدنية ومواجهة الأزمات (صور)

دورات تدريبية بالبحيرة،
دورات تدريبية بالبحيرة، فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بقيادة الدكتور علاء الجزار، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، أولى فعاليات سلسلة التدريبات المتخصصة في أعمال الحماية المدنية وطرق التعامل مع الحرائق والأزمات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار دعم منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية.

دورات تدريبية 
دورات تدريبية 

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من التعامل السريع والفعّال مع مختلف حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية والحد من المخاطر داخل المنشآت والمراكز الشبابية، ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية تباعًا بجميع الإدارات الفرعية خلال الفترة القادمة لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين.

 

دورات تدريبية التعامل مع الحرائق والأزمات بالبحيرة، فيتو
دورات تدريبية التعامل مع الحرائق والأزمات بالبحيرة، فيتو

ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة للعاملين والشباب المترددين على المراكز المختلفة بمحافظة البحيرة، بما يواكب متطلبات السلامة الحديثة ويعزز جاهزية فرق العمل في مواجهة أي طارئ، وفقًا لاستراتيجية الدولة في تطوير قدرات العنصر البشري داخل الكيانات الشبابية والرياضية.

