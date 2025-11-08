السبت 08 نوفمبر 2025
بدء تقديم خدمات محكمة ونيابات الخارجة من مقرها الجديد بمجمع المصالح بالوادي الجديد

مجمع محاكم الوادي
مجمع محاكم الوادي الجديد، فيتو
أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتقال محكمة الخارجة الابتدائية والنيابات لمقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وبدء العمل رسميًا من داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي.

 

وأشار الزملوط إلى أنه جرى تجهيز مقرات المحكمة والنيابات (الكلية- الجزئية- المرور - الأسرة)، بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية  للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.


هذا وقد سبق وأن شهدت القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، احتفالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر البث المباشر من داخل قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمقر المجمع، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر بما حققته المحافظة من طفرة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي والتحول الرقمي.


واستعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلالها انتائج القرارات الرئاسية ومراحل تنفيذ المشروع الذي اكتملت مرحلته الأولى بنسبة 100 % بتكلفة 2,2 مليار جنيه، والتى تمتد على مساحة 46 فدانًا ويضم 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة.

الجريدة الرسمية