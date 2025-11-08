بدء تقديم خدمات محكمة ونيابات الخارجة من مقرها الجديد بمجمع المصالح بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتقال محكمة الخارجة الابتدائية والنيابات لمقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وبدء العمل رسميًا من داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي.

وأشار الزملوط إلى أنه جرى تجهيز مقرات المحكمة والنيابات (الكلية- الجزئية- المرور - الأسرة)، بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.



هذا وقد سبق وأن شهدت القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، احتفالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر البث المباشر من داخل قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمقر المجمع، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر بما حققته المحافظة من طفرة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي والتحول الرقمي.



واستعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلالها انتائج القرارات الرئاسية ومراحل تنفيذ المشروع الذي اكتملت مرحلته الأولى بنسبة 100 % بتكلفة 2,2 مليار جنيه، والتى تمتد على مساحة 46 فدانًا ويضم 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.