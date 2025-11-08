تحرير 104 محاضر متنوعة في حملات لتموين الوادي الجديد

18 حجم الخط

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى مراكز المحافظة، استهدفت الأسواق، والمخابز، ومستودعات الأنابيب، ومحطات الوقود، ومنافذ توزيع الدقيق والردة.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 104 محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات نقص أوزان وجودة إنتاج وعدم إعلان، إلى جانب فحص عينات من الدقيق والردة بمعامل الوزارة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات غير الصالحة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.

وأشارت إلى أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين على مستوى مراكز المحافظة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية عبر غرفة عمليات المديرية على الرقم: ٠٩٢٢٩٢٨٩٥٩

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع التموينية ورغيف الخبز، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

