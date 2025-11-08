نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

18 حجم الخط

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر الحالي، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس عبد الباسط المرزوقي الوزير المفوض بسفارة الإمارات لدى مصر، والسيدة هند عبد الحليم والسيد إبراهيم الشهابي نائبي محافظ الجيزة، ولفيف من ممثلي الوفود الدولية المشاركة بالمهرجان.

وأعربت نائب محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديرها لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية للارتقاء بإنتاجية التمور ودعم المزارعين، وتعزيز مساهمتها في سوق التصدير العالمي، من خلال الطفرة التي شهدها هذا القطاع على المستويات الزراعية والصناعية والشراكات الدولية مع الجهات البحثية والعلمية؛ للنهوض بجودة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما هنّأت أبناء المحافظة الفائزين بـ 4 جوائز بالمسابقة التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بفئات أفضل مزرعة نخيل (الجمعية الشرعية بالداخلة)، أفضل بحث علمي تطبيقي( الأستاذ الدكتور حاتم حمدون)، أفضل عبوة مبتكرة( الطحان جولدن داتس)، أفضل منتج حرفي من النواتج الثانوية للنخيل( عادل محمود - مركز بلاط).

من ناحية أخرى، قام المهندس عادل النجار بإهداء درع المحافظة للسيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد؛ تقديرًا لمشاركتها في النسخة الثامنة من المهرجان، والذي أعقبه تفقدها أجنحة منتجات المحافظة المشاركة بالمعرض المقام على هامش المهرجان، مشيدةً بجودة وتنوع المعروضات، وإتاحة الفرصة من خلال تلك المعارض لتبادل الخبرات والشراكات وفتح مجالات تسويقية وتنافسية هامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.