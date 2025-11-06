ضبط دقيق مدعم ونخالة معدة للتعبئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط 147 كيلو من الدقيق البلدي المدعم داخل مطحن أهالي وكذلك 126 كيلو من النخالة (الردة )، معدة لإعادة الغربلة والتعبئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.

وأشارت إلى أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

