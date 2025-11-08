البلطي يسجل 85 جنيها، انخفاض أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم السبت وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت أسعار البعض انخفاضا ملحوظا واستقرارا في الآخر.





اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وايضًا السردين وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 80 إلى 85 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 140 إلى 150 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 100 إلى 110 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 400 جنيه وأحيانا يصل إلى 800 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 130 جنيها.





و سجل سمك البربوني سعر 240 جنيه للكيلو الواحد والقراميط يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 420 جنيهًا.

اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

اسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو





كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.





ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.