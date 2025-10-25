علوم البحار: البحر الأحمر بيئة فريدة وصيد الأسماك الجائر يهددها

أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الفيزيائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أن البحر الأحمر يمثل بيئة بحرية متفردة لا مثيل لها في العالم، تحتوي على أربعة أنواع من الزواحف توجد فقط في هذه البيئة البحرية.

ضغوط متعددة تهدد الكائنات البحرية

أوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الكائنات البحرية تواجه ضغوطًا متعددة أهمها مشاكل التغذية وغياب مناطق مناسبة لها، الصيد الجائر للاسماك الذي يهدد استمرارية الأنواع، التغيرات المناخية التي تشكل ضغطًا إضافيًا على الأسماك وتسرع من انقراضها.

وأشار إلى أن عدد الكائنات البحرية محدود جدًا، مما يستلزم منع الصيد للحفاظ عليها.

إجراءات لحماية الأنواع البحرية

وأكد رضوان أن شعبة المصائد تتابع تطبيق إجراءات تمنع صيد بعض أنواع الأسماك، مشددًا على أن نقص التغذية يعد أحد أهم أسباب انقراض الأسماك.

خطة شاملة لحماية البيئة البحرية

وأشار رضوان إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، تشمل تحسين التغذية الطبيعية للكائنات البحرية، حماية البيئة الطبيعية التي تعيش فيها الأنواع البحرية.

وأختتم حديثه:"تفرد البحر الأحمر يكمن في تركيزه البيئي، ولا يوجد تباين بينه وبين البحار الأخرى، ما يجعل حماية بيئته أمرًا حيويًا".

