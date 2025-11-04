البحيرة تحذر المواطنين وترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع بدء موسم الأمطار

تهيب محافظة البحيرة بالمواطنين والمزارعين ضرورة توخي الحذر وإتباع تعليمات السلامة بالتزامن مع موسم الشتاء والأمطار، حرصًا على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع جاهزية كافة المعدات وتمركزها في النقاط الحيوية تحسبًا لأي طارئ.



وتناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية في حالة سوء الأحوال الجوية عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة وكابلات الكهرباء في حالة سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى تجنب الإقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية أو السلك الحديدي.

وكذلك حذرت من التواجد بقرب تجمعات المياه أثناء البرق لتجنب خطر الصعق وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة أو المتهالكة وأيضًا عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو في أماكن إحتمال سقوطها، أو بالقرب من فتحات تصريف الأمطار وتجنب القيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات.

