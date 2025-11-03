بالدعاء والفرحة، إعلان نتيجة قرعة الحج بمديرية أمن البحيرة (فيديو)

رصدت عدسة “ فيتو ” فرحة حجاج القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2026، والتي نظمتها مديرية أمن البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة – مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

حج مبرور وذنب مغفور

وقد بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني الجمهوري وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة للدكتورة جاكلين عازر والتى قدمت خلالها خالص التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسفرًا ميسّرًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل أن يتقبّل منهم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا الغالية وينعم عليها بالأمن والأمان.

كما أعربت عن أمنياتها بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج.

عدد المتقدمين لمديرية أمن البحيرة 4168 مواطنًا

أشار مدير أمن البحيرة، أنه منذ فتح باب قبول طلبات الحج في 12 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المتقدمين لمديرية أمن البحيرة 4168 مواطنًا بإجمالي 3162 طلبًا وهم من أجريت عليهم القرعة الإلكترونية العلنية لهذا العام، وأسفرت عن فوز 1285 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، من بينهم 14 من كبار السن بنسبة 1% من الحصة الإجمالية، إلى جانب قائمة احتياطية تضم 641 حاجًا.

وقد تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنظيم قرعة الحج، وذلك وسط أجواء من الترقب والدعاء والفرحة العارمة بين المواطنين.

