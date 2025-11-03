أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 246 بجريدة الوقائع المصرية

الإثنين 03 نوفمبر 2025
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 246، الصادر في 3 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظة الشرقية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
-قرار وزارة العدل رقم 5718 لسنة 2025، بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى بعض المنازعات لمجلسى النواب والشيوخ من مقرهما الحالى بمبنى مجلس النواب،  بشارع مجلس الشعب بالقاهرة، إلى المقر الجديد الكائن فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قرارات وزارة الداخلية، بإبعاد إيهاب حسين محمد على، سودانى الجنسية مواليد 1978، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 63 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار محافظة الشرقية باعتماد مشروع تقسيم أرض المواطنين عبد العزيز وعيسى عبد الناصر عبد العزيز، بناحية كفر الزقازيق القبلى التابعة للوحدة المحلية بسنهوا، مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

 

