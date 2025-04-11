الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

أردوغان: الاحتلال الإسرائيلي دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر

أردوغان، قيتو
أردوغان، قيتو

قال الرئيس  التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: إن إسرائيل تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتدوس على القانون الدولي، وترتكب إبادة جماعية في غزة".

أردوغان: السكوت عن مجازر الاحتلال في غزة يعد مشاركة في هذه الجرائم

وأضاف أردوغان في كلمته: "نريد أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير.. هناك اهتمام دولي بالغ بمنتدى أنطاليا.. نريد توجيه رسالة سلام إلى شعوب العالم".

وندد أردوغان بالممارسات الإسرائيلية بحق أهل غزة: "إسرائيل تزداد وقاحة مع سكوت العالم وعدم اكتراثه.. السكوت عن مجازر إسرائيل يعد مشاركة في هذه الجرائم.. إسرائيل دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر".

وأدان أردوغان اعتداءات إسرائيل على  سوريا ولبنان وإثارة النعرات الطائفية في سوريا قائلا: "إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تتحول إلى دولة تتسبب في المشاكل بالمنطقة.. إسرائيل تحاول إذكاء النعرات العرقية والمذهبية في سوريا لتقويض مكتسبات الثورة.. إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تقوض مواجهة المنطقة لتنظيم الدولة".

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أردوغان غزة إسرائيل سوريا

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